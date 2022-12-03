Лукашенко на зустрічі з Шойгу заявив, що війна проти України не припиниться, і запевнив Росію в своїй підтримці

"Усе, що білоруси за відкритим, реальним договором мають зробити, ми зробимо. Ви в цьому не сумнівайтеся", - сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу в Мінську.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що "спеціальна операція" проти України не припиниться, бо наша держава не готується до переговорів.

"Якщо вони хочуть воювати до останнього чи то українця, чи то вже там поляка або ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право. Поки що, наприклад, я і наші спецслужби не бачать, щоб вони були готові до повноправних переговорів і по-людськи домовлятися. Вони бачать, на нашу думку, як продовжити війну. Ну, тоді спеціальна операція не припиниться. Напевно, ви це краще знаєте", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

За словами Лукашенка, "Росія, й Білорусь до цього готові". Він запевнив Кремль у своїй підтримці.

"Словом, усе, що білоруси за відкритим, реальним договором мають зробити, ми зробимо. Ви в цьому не сумнівайтеся", - додав Лукашенко.

Також він повідомив, що триває підготовка білоруських та російських підрозділів.

"Думаю, вам уже білоруський міністр оборони розповів про ситуацію в Білорусі, про підготовку, бойове злагодження підрозділів Білорусі та Росії, які присутні в Білорусі. Повинен сказати, що ми серйозно до цього підійшли. І наші, і ваші офіцери готують хлопців. І білоруських, і росіян готують", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу нині прибув у Мінськ на перемовини із білоруським головою Міноборони Віктором Хреніним.

Минулого місяця Європарламент ухвалив резолюцію, в якій наголошувалося, що Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом. Також Білорусь повинна бути визнана окупованою або де-факто окупованою територією.