Росія вкрала в Україні пшениці приблизно на $1 млрд, - Bloomberg

На тимчасово окупованихтериторіях України було зібрано майже 6 млн тонн пшениці.

Україна втратила врожай пшениці не менш як на $1 млрд через російську окупацію.

Про це повідомляє liga.net із посиланням на Bloomberg.

Згідно з дослідженням та даними супутникових знімків NASA Harvest, на тимчасово окупованихтериторіях України було зібрано майже 6 млн тонн пшениці. На цих територіях були прибрані близько 88% озимих. В основному залишилися неприбраними поля, що знаходилися вздовж лінії фронту.

Дослідники зазначають, що подальшу долю зібраного зерна простежити важко. Відомо, що Росія експортує морським шляхом зерно, яке з високою ймовірністю вивезене з окупованих територій, до таких країн, як Лівія та Іран, але обсяги такого експорту оцінити важко, оскільки походження вантажів ховається чи фальсифікується.

На офіційному рівні Росія заперечує розкрадання зерна з України, проте відкрито заявляють про транспортування зерна через окуповані українські порти.

Наведені в дослідженні оцінки стосуються лише пшениці.

Видання також зазначило, що раніше головний прокурор Швейцарії попередив РФ, що продаж викраденої сировини може розцінюватися як воєнний злочин.

Нагадаємо, в окупованому Старобільську Луганської області росіяни розграбували підприємство “Старобільський елеватор” і вивезли зерно пшениці і соняшника.