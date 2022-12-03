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Росія вкрала в Україні пшениці приблизно на $1 млрд, - Bloomberg

На тимчасово окупованихтериторіях України було зібрано майже 6 млн тонн пшениці.

Росія вкрала в Україні пшениці приблизно на $1 млрд, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Україна втратила врожай пшениці не менш як на $1 млрд через російську окупацію.

Про це повідомляє liga.net із посиланням на Bloomberg.

Згідно з дослідженням та даними супутникових знімків NASA Harvest, на тимчасово окупованихтериторіях України було зібрано майже 6 млн тонн пшениці. На цих територіях були прибрані близько 88% озимих. В основному залишилися неприбраними поля, що знаходилися вздовж лінії фронту.

Дослідники зазначають, що подальшу долю зібраного зерна простежити важко. Відомо, що Росія експортує морським шляхом зерно, яке з високою ймовірністю вивезене з окупованих територій, до таких країн, як Лівія та Іран, але обсяги такого експорту оцінити важко, оскільки походження вантажів ховається чи фальсифікується.

На офіційному рівні Росія заперечує розкрадання зерна з України, проте відкрито заявляють про транспортування зерна через окуповані українські порти. 

Наведені в дослідженні оцінки стосуються лише  пшениці.

Видання також зазначило, що раніше головний прокурор Швейцарії попередив РФ, що продаж викраденої сировини може розцінюватися як воєнний злочин.

Нагадаємо, в окупованому Старобільську Луганської області росіяни розграбували підприємство “Старобільський елеватор” і вивезли зерно пшениці і соняшника.

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