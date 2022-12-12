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ЄС поки не домовився щодо дев'ятого пакету антиросійських санкцій

Боррель сподівається, що новий пакет санкцій схвалять цього тижня.

ЄС поки не домовився щодо дев'ятого пакету антиросійських санкцій
Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.
Фото: EPA/UPG

Керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського Союзу не змогли схвалити дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це сказав віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів, передає УНІАН.

"Ми обговорили дев'ятий пакет санкцій проти Росії, проти Кремля, через загострення його агресії проти України. Але щодо цього ми надамо більше деталей пізніше. Ми повинні продовжувати працювати", - сказав Боррель.

Як уточнив Боррель, сьогодні глави МЗС країн-членів Євросоюзу не змогли досягти домовленості щодо дев'ятого пакета санкцій.

"Але я сподіваюсь, що це буде досягнуто на цьому тижні. І ми будемо здатні схвалити цей новий жорсткий пакет найближчими днями або, найпізніше, впродовж цього тижня", - наголосив Боррель.

При цьому, за його словами, вже було схвалено індивідуальні санкції, і зокрема, загалом йдеться про 200 фізичних і юридичних осіб.

"Це має сильно вдарити по російському оборонному сектору і російським військовим. Це також повинно вдарити по лідерах у російському уряді, у Державній думі, у Раді федерації і у системі судочинства", - сказав Боррель.

Він додав, що санкції запровадять проти тих, хто має відношення до викрадення українського зерна і депортації українських громадян, і особливо дітей.

Боррель уточнив, що наразі немає 100% згоди серед усіх країн-членів стосовно дев'ятого пакета.

У девʼятому пакеті санкцій Євросоюз планує розширити список осіб, проти яких застосовано обмежувальні заходи, майже на 200 позицій. Плануються санкції проти трьох банків та обмеження щодо товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників. Росії хочуть заборонити прямий експорт двигунів для БпЛА та експорт до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії. 

Вранці 12 грудня Боррель визнав, що серед країн Європейського Союзу все ще є розбіжності у підходах до пропозицій Єврокомісії упровадити девʼятий пакет санкцій проти Росії. 

За даними Financial Times, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти впровадження девʼятого пакету санкцій проти Росії. Для того, аби санкції набули чинності, треба згода всіх 27 країн-членів ЄС. 

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