У Китаї відключають застосунок, який стежив за переміщенням громадян

Після ухвалення рішення про пом’якшення політики “нульової терпимості” до коронавірусу влада Китаю з 12 грудня припиняє відстежувати переміщення громадян через мобільний застосунок.

Про це пише АР.

Мобільний застосунок відключено з півночі понеділка, 12 грудня. Однак надалі працюватиме інший застосунок, який використовується для обмеження пересування тих, хто отримав позитивний результат COVID-тесту або в’їхав у зону нещодавнього спалаху.

Китай дотримується політики голови Сі Цзіньпіна щодо боротьби з COVID-19, навіть попри те, що у більшій частині світу зняли майже всі обмеження. Зокрема, керівництво країни від початку пандемії намагається боротися з нею за допомогою локдаунів та загального тестування.

Видання зазначає, що кожен п'ятий міський житель у Китаї втратив роботу, а малий та середній бізнес перебуває у сильному стресі. Головними причинами стали ковідна ізоляція цілих міст та суворість карантинних заходів.

У країні почалися акції протесту проти карантинних заходів, до яких вдається влада для боротьби з новою хвилею COVID-19.

Нагадаємо, у кінці листопада у Китаї зафіксували новий максимум заражень коронавірусом.