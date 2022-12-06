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Китай не надає військової допомоги РФ, - Буданов

Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України.

Китай не надає військової допомоги РФ, - Буданов
Фото: EPA/UPG

Китай не постачає Росії нічого, крім побутових товарів, Іран також не передавав балістичних ракет, які хоче отримати РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Будановінформує Liga.

За його словами, на сьогоднішній день Іран так і не поставив Росії жодної балістичної ракети, передача яких очікувалася раніше.

Він зазначив, що Китай також не надає військової допомоги РФ.

"Нічого особливо з Китаю, крім величезної кількості пральних машинок, телевізорів та інших побутових засобів, не було доставлено", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що за даними Defense Express, у листопаді кількість вантажних авіарейсів із Китаю до Росії зросла втричі порівняно з жовтнем. Борти можуть перевозити речі військового спрямування. 

Китай загалом заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів, які мають на їхню думку покласти край війні.

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