На Одещині світло планують відновити ввечері 6 грудня

Найскладніша ситуація з електропостачанням у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Електропостачання споживачів Одеської області, яке було порушене внаслідок російської атаки, планується відновити 6 грудня до кінця дня.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

"В Одеській області на сьогодні на ранок вже заживлено критичну інфраструктуру – всю ніч енергетики працювали. Ми плануємо, що до вечора вже буде подана електроенергія для споживачів", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, наразі найскладніша ситуація з електропостачанням у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Галущенко зазначив, що дефіцит в енергосистемі зберігається, водночас набирають потужності атомні енергоблоки, які дозволять його скоротити.

Нагадаємо, що від російської атаки 5 грудня найбільше постраждали Одеська і Київська області. У Одесі було повністю припинено водопостачання, через брак електроенергії припинили подачу опалення. На відновлення до рівня генерації перед атакою потрібно декілька діб.