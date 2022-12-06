Партнери збільшили допомогу енергосистемі України, - Кулеба

Темпи допомоги зросли після зустрічі "Групи семи+" в Бухаресті.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про зростання темпів та обсягів допомоги від міжнародних партнерів для енергосистеми України.

Про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу, зазначивши при цьому, що відбувається мобілізація як урядів країн-партнерів, так і приватних компаній, інформує УНІАН.

"Я вдячний фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання, генератори великої потужності на суму 30 мільйонів доларів. Перша партія у вісім генераторів прибуде в Україну вже наступного тижня", - сказав Кулеба.

Також глава МЗС сказав, що Нідерланди виділили для України 26 надпотужних трансформаторів, запчастин і обладнання.

Крім того, Міністерство клімату і навколишнього середовища Польщі передало 42 кілометри кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі.

"Це обладнання чекає технічної оцінки та готується до відправки в Україну" - також сказав він.

Серед іншого планується відправка в Україну ряду потужних трансформаторів від чеських партнерів.

Кулеба висловив подяку всім партнерам. Міністр підкреслив, що після зустрічі "Групи семи+" минулого тижня в Бухаресті темпи та обсяги допомоги для енергосистеми України зростають.

Нагадаємо, що за оцінкою керівника уряду Дениса Шмигаля, через російські обстріли дефіцит потужності в енергосистемі України наразі становить 19% від прогнозного споживання і буде зберігатися й надалі.

Від російської атаки 5 грудня найбільше постраждали Одеська і Київська області. На відновлення до рівня генерації перед атакою потрібно декілька діб.