Шмигаль заявив, що через російські обстріли дефіцит в енергосистемі становить 19% і буде зберігатися

5 грудня в одну з підстанцій в Одеській області росіяни випустили 7 ракет.

Через російські обстріли дефіцит потужності в енергосистемі України наразі становить 19% від прогнозного споживання і буде зберігатися й надалі.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, 5 грудня зафіксували влучання в окремі об’єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки обстрілів.

"Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. На 70% з них "прилітало" по два й більше разів. Вчора в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень", - розповів Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що попри масовані ракетні обстріли Росії українські підрозділи ППО збили понад 60 російських ракет. В результаті українська енергетична система залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами Укренерго.

Нагадаємо, від російської атаки 5 грудня найбільше постраждали Одеська і Київська області. На відновлення до рівня перед атакою потрібно декілька діб.