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​Прем'єр-міністри України та Молдови на зустрічі домовилися про співпрацю в питаннях ППО та протидії російській агресії

Також на зустрічі йшлося про покращення прикордонного контролю.

​Прем'єр-міністри України та Молдови на зустрічі домовилися про співпрацю в питаннях ППО та протидії російській агресії
Фото: Пресслужба КМУ

6 грудня відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його молдовської колеги Наталії Гавріліце.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Під час зустрічі очільники урядів обговорили співпрацю в напрямку євроінтеграції, енергетики, логістики та у сфері торгово-економічного партнерства, а також протидію російській агресії та інформаційній пропаганді.

Серед домовленостей - зменшення кількості адміністративних та процедурних бар’єрів для вільнішого руху людей і товарів між обома країнами, а також про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні. Відповідну угоду мають укласти до середини 2023 року. Також прем'єри домовилися про співпрацю в питаннях протиповітряної оборони. Крім цього, працюватимуть над покращенням прикордонного контролю та підтримуватимуть діалог у питаннях миру й безпеки в Придністровському районі Молдови.

За словами Шмигаля, наступного року планується провести зустріч очільників урядів України, Молдови та Румунії в межах діалогу між трьома державами.

"Створюємо двосторонню робочу групу для координації інтеграції України та Молдови до ЄС. Ми готові надати молдовським партнерам всебічну експертну підтримку, аби Молдова успішно виконала рекомендації Єврокомісії", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, під час російського ракетного обстрілу 5 грудня в Молдові впала ракета. Тамтешня поліція відкрила кримінальну справу. 

Під час попереднього масованого обстрілу в країні почалися перебої з електропостачанням.

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