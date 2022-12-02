Кулеба заявив про 18 випадків, коли посольства України отримували листи з вибухівкою й органами тварин (оновлено)

Очільник МЗС зазначив, що підозрює у цих залякування Росію або когось, хто "співчуває російській справі і намагається сіяти страх".

Відомо про 18 випадків, коли українські посольства отримували листи з вибухівкою, фальшиві листи-бомби або ж листи з органами тварин.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Facebook.

Очільник МЗС раніше в коментарі CNN зазначив, що першим випадком був інцидент в Іспанії.

"Але те, що почалося після цього вибуху, було більш дивним, і я навіть сказав би, хворим", - додав Кулеба.

"Станом на зараз, маємо 18 випадків погроз в 12 країнах: замах на теракт в Іспанії, пакети із збоченими погрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування в Казахстані, а також підозрілий лист в США", - повідомив міністр і зазначив, що провів термінову нараду з послами.

На думку Кулеби, за кампанією із залякування українських дипломатів стоїть Росія або ж хтось, "хто співчуває справі Росії та намагається посіяти страх".

"Можливо, ця терористична відповідь - це російська відповідь на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і саме так вони намагаються дати відсіч, програвши одну за одною справжні дипломатичні битви", - підкреслив Кулеба в коментарі CNN.

Глава МЗСУ наголосив, що "терористи намагаються не просто залякати українських дипломатів", а вони хочуть "послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу з постачання зброї, енергообладнання, ізоляції Росії".

Наразі слідчі не робили жодних заяв про причетних до атак на українські дипломатичні установи. Водночас українська сторона посилила безпеку посольств і працює з національними правоохоронними органами інших держав та СБУ.

"Терористам нічого не вдасться. Ми не дамо їм залякати Україну чи підірвати роботу дипломатів. Ми продовжимо захищати свій дипломатичний фронт, тягнути зброю та енергообладнання, посилювати ізоляцію Росії та працювати над трибуналом для керівництва держави-терориста", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила. що крім посольства України, ще щонайменше п’ять листів-посилок з вибуховими пристроями надійшли на адреси різних об’єктів, в тому числі в Центр супутникового контролю Іспанії та на базу Торехонде Ордош.