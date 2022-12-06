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Від учорашньої російської атаки найбільше постраждали Одеська і Київська області

На відновлення до рівня перед атакою потрібно декілька діб. 

Від учорашньої російської атаки найбільше постраждали Одеська і Київська області
Уламки збитої на Київщині ракети
Фото: Андрій Нєбитов

Українська енергосистема поступово відновлюється після восьмого російського масованого ракетного нападу. Внаслідок атаки найбільше постраждали Київська та Одеська області.

Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів. Про це повідомили в Укренерго.

Станом на 14 годину 6 грудня зберігався значний дефіцит потужності. 

"Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів", – зазначили в компанії.  

На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям встановлено ліміти споживання електроенергії. У регіонах із перевищеним лімітом застосовано режим аварійних відключень. 

Нагадаємо, вчора російська армія випустила близько 70 ракет по України. Захисники збили 61

Внаслідок влучань було знеструмлено приблизно половину Київської області. У Одесі було повністю припинено водопостачання, через брак електроенергії припинили подачу опалення.

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