Від учорашньої російської атаки найбільше постраждали Одеська і Київська області

Українська енергосистема поступово відновлюється після восьмого російського масованого ракетного нападу. Внаслідок атаки найбільше постраждали Київська та Одеська області.
Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів. Про це повідомили в Укренерго.
Станом на 14 годину 6 грудня зберігався значний дефіцит потужності.
"Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів", – зазначили в компанії.
На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям встановлено ліміти споживання електроенергії. У регіонах із перевищеним лімітом застосовано режим аварійних відключень.
Нагадаємо, вчора російська армія випустила близько 70 ракет по України. Захисники збили 61.
Внаслідок влучань було знеструмлено приблизно половину Київської області. У Одесі було повністю припинено водопостачання, через брак електроенергії припинили подачу опалення.