Від учорашньої російської атаки найбільше постраждали Одеська і Київська області

На відновлення до рівня перед атакою потрібно декілька діб.

Українська енергосистема поступово відновлюється після восьмого російського масованого ракетного нападу. Внаслідок атаки найбільше постраждали Київська та Одеська області.

Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів. Про це повідомили в Укренерго.

Станом на 14 годину 6 грудня зберігався значний дефіцит потужності.

"Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів", – зазначили в компанії.

На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям встановлено ліміти споживання електроенергії. У регіонах із перевищеним лімітом застосовано режим аварійних відключень.

Нагадаємо, вчора російська армія випустила близько 70 ракет по України. Захисники збили 61.

Внаслідок влучань було знеструмлено приблизно половину Київської області. У Одесі було повністю припинено водопостачання, через брак електроенергії припинили подачу опалення.