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Росія має в запасі ракет ще на декілька атак, виробництво нових значно обмежене, – Буданов

Дата нової атаки залежить від швидкості підвозу і завантаження ракет та обслуговування ракетоносіїв.

Росія має в запасі ракет ще на декілька атак, виробництво нових значно обмежене, – Буданов
Фото: slovoidilo.ua

Росія має ракет ще на декілька масованих ракетних ударів. Запаси вже давно дійшли до критичного мінімума.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у ефірі телемарафону.

"Проте ми бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля", – заявив він. 

За його словами, виробництво нових ракет є мізерним порівняно з обсягами їх використання, виробляється тільки кілька типів високоточних ракет.

"Реально у них залишилося ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть у повний нуль. Чи готові вони вийти в повний нуль? Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть", – сказав Буданов. 

Дата нової атаки залежить від швидкості підвозу і завантаження ракет та обслуговування ракетоносіїв.

За словами Буданова, станом на зараз Іран жодної балістичної ракети росіянам не доставив. Китай озброєння не постачав також. 

Нагадаємо, інформація про згоду Ірану поставити росіянам балістичні ракети та більше ударних безпілотників зʼявилася ще в жовтні. 

Учора Росія вчинила восьму масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Захисники збили 61 ракету з понад 70, які були випущені. Ворог застосував Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. 

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