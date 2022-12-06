️Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням безпілотних літальних апаратів, мінометами, ствольною та реактивною артилерією по п'яти громадах Сумщини й трьох - Чернігівщини.

Про це повідомляє пресслужба ДПС України.

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"Противник здійснював обстріли з російських населених пунктів Тьоткіно, Попово-Лежачі, Пороз, Козіне, Локоть, Гуєво, Чорноземний Городок, Ломаковка та Безимено", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджена адмінбудівлю та господарчі споруди чоловічого монастиря. Від осколкових поранень загинула худоба в його господарстві.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, минулої неділі російські війська завдали 64 удари по чотирьох громадах Сумщини. Про жертв і руйнування не повідомляється.