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️Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Пошкоджень зазнав чоловічий монастир.

️Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння Сумської та Чернігівської областей
Фото: ДПСУ

Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням безпілотних літальних апаратів, мінометами, ствольною та реактивною артилерією по п'яти громадах Сумщини й трьох - Чернігівщини.

Про це повідомляє пресслужба ДПС України.

https://t.me/DPSUkr/8109

 

"Противник здійснював обстріли з російських населених пунктів Тьоткіно, Попово-Лежачі, Пороз, Козіне, Локоть, Гуєво, Чорноземний Городок, Ломаковка та Безимено", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджена адмінбудівлю та господарчі споруди чоловічого монастиря. Від осколкових поранень загинула худоба в його господарстві.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, минулої неділі російські війська завдали 64 удари по чотирьох громадах Сумщини. Про жертв і руйнування не повідомляється.

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