Росія може шукати фальшивого миру, аби відпочити, перегрупуватися і знову атакувати, – Блінкен

Росія може шукати шляхів відходу зі своїх позицій в Україні без переговорів про тривалу мирову угоду. Росіяни також можуть прагнути фальшивого уповільнення війни, щоб відпочити, переобладнатися, перегрупуватися і напасти знову, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті Wall Street Journal CEO Council Summit.

Він зазначив, що Москва має продемонструвати зацікавлення у "змістовній дипломатії".

Блінкен додав, що в підсумку українці будуть ухвалювати рішення, на яких умовах буде припинення війни, але Росія могла б негайно її закінчити, якби хотіла.

Нагадаємо, схожу точку зору висловлював міністр закордонних справ Великої Британії. Він вважає очевидним те, що Росія вступить у переговори лише тоді, коли відчуватиме тиск. "Якщо Росія все-таки вирішить вступити в переговори", заявив міністр, це не можна "використовувати як кнопку паузи, бо зараз вони бачать розворот на полі бою".