Купити військовий рюкзак: як знайти та вибрати?

Багатофункціональний військовий рюкзак – мрія кожного мандрівника та вибір мисливців та любителів активного відпочинку. У військової розробки, що увійшла у мирне життя, багато особливостей і ще більше функціональності. Познайомимось із ними разом?

Навіть на війні неможливо обійтися без особистих речей. Їх має бути зручно складати, і військовий не повинен турбуватися про їх збереження. Для цього важливо купити військовий рюкзак, який би відповідав усім критеріям комфорту та практичності для солдата та офіцера ЗСУ.

Військовий рюкзак: загальні характеристики

Спеціальні військові рюкзаки відрізняються від міських, і навіть від похідних. У них зосереджені зручність та функціональність:

Середній об'єм – близько 40 л, щоб не займати надто багато простору, але вмістити все необхідне.

Оснащеність кишенями, карабінами, спецкріпленнями та гачками для спорядження та зовнішнього інструменту, а також поясний ремінь для зручності та надійності носіння.

Захисне забарвлення: «піксель», камуфляж, колір хакі або темні відтінки.

Легкий матеріал підвищеної міцності з водовідштовхувальними властивостями забезпечує збереження особистих речей та можливість впевнено рухатися, не турбуючись про міцність сумки.

Щільна «ортопедична» задня стінка, яка забезпечує комфорт хребту та порядок усередині виробу.

Важливо відзначити, що тактичний рюкзак може легко підійти прихильникам активного та навіть екстремального відпочинку, любителям риболовлі, полювання та подорожей. А для військового підбирати рюкзак можливо лише певного виду, і підійде лише він.

Військовий рюкзак: основні характеристики

Чим відрізняються військові рюкзаки від універсальних і навіть похідних моделей?

Збільшеною кількістю зовнішніх кишень і дрібних відділів, щоб витягти необхідне без відкривання основної блискавки.

Різноманітністю варіантів захисного забарвлення для різних родів військ та застосування на різних ландшафтах.

Системою моментального скидання, що також знадобиться лише військовим.

Ергономічні лямки, потайні відділення та можливість використання як заплечної сумки – параметри, які можна знайти і в звичайних похідних рюкзаках. Але в тактичних моделях кожна деталь – на найвищому рівні, і має задокументовану якість.

Де купити військовий рюкзак?

Щоб знайти надійний і «правильний» тактичний рюкзак, навряд чи варто звертатися до дошки оголошень та в магазини туристичного спорядження. Там можна знайти речі, дуже схожі на те, що вам потрібно, але це буде точно не військовий рюкзак, навіть якщо забарвлення виявиться відповідним. Варто зупинитися на перевіреному виробнику та воєнторгу «Моментум», який відповідає за рівень кожного виробу, має сертифікати якості та реалізує вироби спеціально для ЗСУ. Тільки тут ви знайдете ідеальний військовий рюкзак, який вас ніколи не підведе.