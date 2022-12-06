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Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW

Ворог вів наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк. 

Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Наслідки обстрілів Бахмута
Фото: EPA/UPG

Російські війська продовжували обороняти свої позиції на лінії Сватове-Кремінна у Донецькій області від українських атак.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

“Російські війська продовжували нарощувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто”, – зазначили дослідники.

Окупанти вели наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк. 

В ISW додають, що відповідно до повідомлень українських джерел, невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 осіб намагаються проникнути на українську лінію.

Нагадаємо, російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямку від 50 до 100 осіб. Стільки ж окупантів отримують поранення.

У Міноборони Великобританії вважають, що захоплення Бахмута, схоже, є суто символічним завданням для армії Росії. Захоплення потенційно дозволить ворогу загрожувати більшим містам, але кампанія з оточення непропорційно дорога. 

Бахмутський та Авдіївський напрямки є місцями найзапекліших боїв. Ворог продовжує там наступ. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів.

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