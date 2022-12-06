Резніков поговорив з керівником Пентагона одразу після масованого удару РФ

"Міністр оборони США щиро переживає за ситуацію в України".

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував за допомогу своєму американському колезі Ллойду Остіну.

“Хочу висловити глибоку подяку міністру оборони США, який щиро переживає за ситуацію в України”, – написав Резніков у Твіттері.

Міністр додав, що вони поспілкувалися одразу після російського масованого ракетного обстрілу і обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони.

“Дякуємо США за вашу постійну підтримку!”, – додав Резніков.

Остін зі свого боку підтвердив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США у сфері безпеки, йдеться на сайті американського Міноборони.

I would like to express my deep gratitude to the 🇺🇸 @SecDef , who sincerely cares about the situation in 🇺🇦. During our 📞 call today, just after rus massive missile attack, we discussed further steps to strengthen 🇺🇦 Air Defense.

Thank you 🇺🇸 for your continued support! 🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/gyIqXjkr2c — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 5, 2022

Today, I spoke with my good friend and 🇺🇦 counterpart @oleksiireznikov to reaffirm 🇺🇸 support and condemn Russia’s indiscriminate and brutal air strikes against civilians across Ukraine. https://t.co/HA9LsBBEfs — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 5, 2022

Нагадаємо, Остін вважає, що Україна "в набагато кращому становищі" зможе вести бої у зимових умовах, ніж росіяни.