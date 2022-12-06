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Резніков поговорив з керівником Пентагона одразу після масованого удару РФ

"Міністр оборони США щиро переживає за ситуацію в України".

Резніков поговорив з керівником Пентагона одразу після масованого удару РФ
Скріншот відео
Фото: Міністерство оборони США у Twitter

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував за допомогу своєму американському колезі Ллойду Остіну.

“Хочу висловити глибоку подяку міністру оборони США, який щиро переживає за ситуацію в України”, – написав Резніков у Твіттері. 

Міністр додав, що вони поспілкувалися одразу після російського масованого ракетного обстрілу і обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони.

“Дякуємо США за вашу постійну підтримку!”, – додав Резніков.

Остін зі свого боку підтвердив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США у сфері безпеки, йдеться на сайті американського Міноборони.

Нагадаємо, Остін вважає, що Україна "в набагато кращому становищі" зможе вести бої у зимових умовах, ніж росіяни.

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