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До кінця року пасажирам київської міської електрички станут доступними нові способи оплати проїзду

Зараз пасажири можуть купувати квитки на кільцеву електричку в чат-ботах Укрзалізниці. 

До кінця року пасажирам київської міської електрички станут доступними нові способи оплати проїзду
Фото: Макс Левин

Укрзалізниця та столична влада працюють над інтеграцією системи оплати проїзду в кільцевій електричці з загальною транспортною системою Києва.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що до кінця грудня на більшості станції київської кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною картою або банківською карткою. Також можна буде сплатити запроїзд за допомогою NFC, приклавши картку, смартфон або годинник до турнікета на станції.

Зараз пасажири можуть купувати квитки на кільцеву електричку в чат-ботах Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.

Нагадаємо, на 19 станціях метрополітену Києва облаштували точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Точки встановлено на платформах станцій. 

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