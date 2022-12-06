69-річний чоловік опинився на вулиці під час ворожого обстрілу.

Російські окупаційні війська обстріляли 6 грудня після обіду Есманьську громаду Сумщини.

Як повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, окупанти використали для обстрілів "гради".

"Армійці РФ випустили 20 снарядів прямо по населеному пункту. Значних пошкоджень зазнали три приватні оселі місцевих мешканців. В одному будинку зайнялася пожежа", - розповів Живицький.

Він додав, що від обстрілів постраждав 69-річний чоловік. Він опинився на вулиці під час ворожого обстрілу.

"Від осколків постраждав житель громади. У нього рвана рана щоки. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу", - повідомив керівник ОВА.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, 5 грудня, російські окупаційні війська нанесли 84 удари по п'яти громадах області.

Також вчора через масовані ракетні атаки і для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи по всій Сумщині застосували екстрене аварійне відключення світла.