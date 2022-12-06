На блокпостах зараз не роздають повісток на мобілізацію, - Монастирський

Необхідності роздавати повістки на блокпостах сьогодні немає.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ. Тому сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що вони мають можливість уже відбирати найкращих з бажаючих. Тому, в принципі, зараз немає потреби призивати когось на блокпостах", - зазначив Монастирський.

Зазначимо, що в Україні загальна мобілізація здійснюється починаючи з 24 лютого.

Нагадаємо, що оперативники Білгород-Дністровського прикордонного загону спільно з Департаментом контррозвідки СБУ припинили спробу переправлення двох чоловіків призовного віку до Молдови.