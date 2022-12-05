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На Одещині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення війсковозобов'язаних через держкордон, - МВС

34-річний мешканець Одещини, через закритий телеграм-канал пропонував свої "послуги" з незаконного перетину кордону за 5000 доларів США.

На Одещині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення війсковозобов'язаних через держкордон, - МВС
Фото: МВС

Оперативники Білгород-Дністровського прикордонного загону спільно з Департаментом контррозвідки СБУ припинили спробу переправлення двох чоловіків призовного віку до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Ухилянтами виявились двоє жителів Харківської та Запорізької областей. Організатор, 34-річний мешканець Одещини, через закритий телеграм-канал пропонував свої "послуги" з незаконної мандрівки за 5000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Проте задуманий протиправний план не здійснився, оскільки про їхню подорож завчасно дізналися оперативники. Про те, як виглядають "виконавці замовлення",  правопорушники не знали, адже саме знайомство відбулось у день переправлення осіб через держкордон.

Як з’ясувалося згодом, раніше організатора вже притягували до кримінальної відповідальності, пов’язаної з переправленням осіб через державний кордон.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, наприкінці листопада на Закарпатті затримали трьох ухилянтів, які тікали до Румунії. Вартість послуг перевізника складала 1400 доларів з кожного свого "клієнта".

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