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СБУ затримала "завгоспа" колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині

Вона визначала придатність будівель до "розквартирування" представників окупаційних угруповань країни-агресора.

СБУ затримала "завгоспа" колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині
Фото: infoborona.org

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю мешканку Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили керівником "отдела жилищно-коммунального хозяйства". Перебуваючи на "посаді", колаборантка здійснювала "облік" місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Таким чином вона визначала придатність будівель до "розквартирування" представників окупаційних угруповань країни-агресора.

Також вона контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, які ворог використовував для базування власних підрозділів.

Серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію.

 

Після звільнення району зловмисниця намагалась "залягти на дно". Проте їй це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили її місцезнаходження і затримали.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності. Наразі затриманій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, від російських обстрілів у Миколаєві пошкоджено 874 багатоповерхівки і понад 1000 приватних будинків. Майже 70 осель зруйновано вщент, близько трьох десятків багатоповерхівок непридатні або частково придатні для проживання.

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