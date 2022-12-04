Оприлюднена Стерненком інформація про публічну страту цивільних на Луганщині поки перевіряється, - Гайдай

Станом на зараз влада не має на 100% підтвердженої інформації.

Інформація про публічну страту цивільних, оприлюднена Стерненком, перевіряється.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З приводу опублікованих в мережі фото з повішеними людьми. Станом на зараз, ми не маємо на 100% підтвердженої інформації. Проводиться перевірка. Ми обов'язково поінформуємо, як тільки-но картина буде повною. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!" - зазначив Гайдай.

Перед тим громадський активіст Сергій Стерненко опублікував на власному телеграм-каналі фото страчених окупантами цивільних.

Фото: ТГ Стерненка

Фото: ТГ Стерненка

"На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, аби усі це побачили. І світ має це бачити. Справжню мерзенну російську пику нелюдів, які хизуються своїми звірствами", - написав він.

Раніше посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак повідомила, про зростання кількості доказів "системних військових злочинів", скоєних окупантами. Це навмисні, невибіркові та невідповідні нападами на громадянське населення та елементи громадянської інфраструктури, жорстоке поводженням з цивільними особами та військовополоненими та "спроби приховати ці злочини", повідомлення про страти, тортури та сексуальне насильство.