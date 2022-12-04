Головне за день. Неділя, 4 грудня

З понеділка, 5 грудня, ДТЕК повертається до графіків стабілізаційних відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Проте ДТЕК попереджає, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", - зазначають в компанії.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на Авдіївському та Бахмутському напрямках противник продовжує вести наступ та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань.

Упродовж доби окупанти завдали 2 ракетних ударів, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Нікополя та Херсона.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 4 грудня – в новині.

Українські військові з Повітряного командування "Схід" збили гелікоптер окупантів.

"Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що прикордонники на околицях Бахмута збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Російські окупанти 4 грудня обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, в селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. "Він був на своєму подвір’ї, коли туди прилетів ворожий снаряд", - зазначили в ОВА.

Також у селі пошкоджено обстрілами 4 приватні будинки, господарські споруди, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.

На східному фронті російські військові атакують Збройні сили України забороненими хлорпікриновими гранатами К-51 із сильною подразнювальною дією.

"Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51. Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на сході”, – йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що морські піхотинці утримували свої позиції у засобах хімічного захисту, щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів.

Понад 9 400 мирних жителів загинули і близько 6 800 отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами цивільних об’єктів на території України.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах України. Найбільше страждають Харківщина, де знеструмлено 112 населених пунктів, Донеччина та Херсонщина – понад 90, Миколаївщина – 82, Запорізька область – 76, Луганська – 43.

Нагадаємо, через бомбові та ракетні удари РФ у столиці пошкоджено чи зруйновано 678 об’єктів. Загинули понад 150 киян, серед них – четверо дітей.

Державний концерн Укроборонпром заявив, що переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника.

"Позаду - низка успішних випробувань. І ми переходимо до етапу випробування під впливом радіоелектронної боротьби. Після цього ми сподіваємося, що зможемо побачити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", - сказала прес-секретар "Укроборонпрому" Наталія Сад.

Передбачається, що український безпілотник зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1 000 км.

У Львові відбувся автопробіг на підтримку військовополонених. У акції взяли участь родини та близькі військовослужбовців що перебувають у полоні, зокрема Асоціація родин захисників «Азовсталі» та спільнота з підтримки 24-ї ОМБр ім. Данила Галицького.

Про це повідомляє кореспондент LB.

«Ми хочемо наголосити, що Росія порушує усі норми та конвенції міжнародного права, на дворі зима, хлопці не мають ні одягу, ні ліків, до них не допускають представників гуманітарних місій. Ми хочемо сказати, що готові передати Червоному хресту допомогу, щоб вони передали її нашим хлопцям. Ми закликаємо всіх світових лідерів, щоб вони включилися в цей процес», - зазначила представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» Ірина.

Близько 50 автомобілів з державною символікою та символікою підрозділів «АЗОВ» та 24-ї ОМБр рушили від торговельного центру «Victoria Gardens» до центру міста. Наприкінці автопробігу на площі біля пам’ятника Міцкевичу відбувся мітинг. Водночас з акцією у Львові родини військовополонених, що перебувають у Києві, влаштували автопробіг у столиці.

Ексклюзивний фоторепортаж – у нашій новині.

В ООН шириться проєкт резолюції зі створення трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за вторгнення в Україну.

Цій пропозиції опираються у США, однак наразі спостерігаються ознаки ймовірного послаблення спротиву на тлі натиску Президента Володимира Зеленського, повідомляє The Guardian.

Посол Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що Сполучені Штати Америки наразі не займають чіткої позиції щодо створення спеціального трибуналу. Але, за словами Шаак, доцільно проводити заочні суди над росіянами, яких звинувачують у воєнних злочинах, але при цьому не можуть екстрадувати.

Хоча Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати конкретні воєнні злочини в Україні, однак влада нашої держави заявляє про те, що робота МКС ускладнюється. Все це через неможливість притягнути до відповідальності керівництво Росії, яке ініціювало вторгнення.

За словами Шаак, є два варіанти створення трибуналу.

Які саме – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!