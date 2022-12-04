Іранські дрони погано пристосовані до холодної погоди, - ЗСУ

Росія майже перестала запускати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, оскільки вони не пристосовані до використання в умовах холодної погоди.

Про це заявив в ефірі телемарафону помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євген Силкін, повідомляє РБК-Україна.

"Будь-які літальні апарати, якими є дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, які чутливі до морозів та погодних умов. Ми маємо в даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яке тренується з дозаправкою в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність", - розповів він.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія, схоже, вичерпала запас іранських безпілотників, але може шукати його поповнення.

З вересня окупанти запустили сотні безпілотників іранського виробництва. Обʼєктами ударів були тактичні воєнні цілі та українська електромережа. Однак нещодавно російське командування, ймовірно, також захотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним закладам як можливим об’єктам.

Росія, ймовірно, задумала кампанію з застосуванням БпЛА, щоб компенсувати нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БпЛА знешкоджено.