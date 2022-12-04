На Харківщині невідомі перекрили газ жителям селища Старий Салтів

У Харківській області невідомі особи перекрили газ селищу Старий Салтів.

Про це повідомили в пресслужбі АТ "Харківгаз".

"Невідомі особи перекрили засувку на газопроводі, що забезпечує газом Старий Салтів. Без газопостачання залишилось майже 200 родин селища", - йдеться в повідомленні.

Жителів населеного пункту закликали самостійно перекрити крани перед газовими приладами у домівках. На місці працюють фахівці і проводять відновлювальні роботи.

У "Харківгазі" додали, що у селище відновили газопостачання протягом останніх двох тижнів.

Нагадаємо, днями працівники поліції Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності 43-річному мешканцю Ізюмського району.

На 85% відновлено газопостачання будинків у деокупованому Ізюмі на Харківщині.