Україна отримало три автомобілі швидкої допомоги, кошти на які були зібрані під час благодійного вечора в Лондоні, який організувало посольство Естонії.

Про це МОЗ написало на своїй сторінці у Facebook.

"З закликом підтримати ініціативу на події виступили актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу. Вдалося зібрати 90 тисяч фунтів стерлінгів, і, як наслідок, до нас прибули три такі автомобілі", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що отримані автомобілі швидкої допомоги пристосовані до роботи у важких умовах.

Нагадаємо, що Естонія надішле українським військовим польовий госпіталь – уже третій з лютого цього року. Перший польовий госпіталь Role 2 для українців Естонія передала ще до повномасштабного вторгнення, на початку лютого 2022. Другий – у вересні.