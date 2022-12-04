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Велика Британія надала партію зимового спорядження українським військовим

Про кількість переданої амуніції не повідомляється.

Велика Британія надала партію зимового спорядження українським військовим
Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Збройні сили України проходять навчання в рамках місії INTERFLEX та одразу отримують комплекти зимової форми.

Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

“Українським новобранцям, які проходять навчання у Великій Британії, видається комплект для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за звільнення своєї нації. Коли температура різко падає, новобранцям на додаток до звичайного комплекту видають одяг для холодів“, – йдеться у повідомлені.

 

Нагадаємо, восени 10 000 українських військових пройшли навчання у Великій Британії. Їх навчали норвезькі інструктори, які походять із так званих Сил швидкого реагування, з механізованого батальйону “Телемарк” бригади “Норд” Сухопутних військ Збройних сил Норвегії.

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