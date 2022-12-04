Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай

Але в районі Білогорівки війська РФ намагаються прорвати оборону.

Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ на Сватівському та Кремінському напрямках.

Про це заявив у Телеграм керівник ОВА Сергій Гайдай.

"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", - наголосив Гайдай.

За словами Гайдая, в районі Білогорівки війська РФ застосовують артилерію, авіацію та намагаються прорвати оборону українських військових.

Раніше Гайдай повідомляв, що за кожні 100 метрів території поблизу Сватового і Кремінної точаться відчайдушні бої, але українські військові просуваються уперед.