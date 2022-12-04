Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай

Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ на Сватівському та Кремінському напрямках.
Про це заявив у Телеграм керівник ОВА Сергій Гайдай.
"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", - наголосив Гайдай.
За словами Гайдая, в районі Білогорівки війська РФ застосовують артилерію, авіацію та намагаються прорвати оборону українських військових.
Раніше Гайдай повідомляв, що за кожні 100 метрів території поблизу Сватового і Кремінної точаться відчайдушні бої, але українські військові просуваються уперед.