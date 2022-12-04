Виявлено та знищено майже 13 тис. вибухонебезпечних предметів.

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Вибухотехніки Нацполіції та піротехніки ДСНС обстежили понад 1 200 га території Херсонської області, виявлено та знищено тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про це у Телеграм написав керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Наразі вибухотехніки Нацполіції обстежили 523 гектари територій, на яких вилучили 4 200 вибухонебезпечних предметів та знищили 1 250. Піротехніки ДСНС обстежили територію загальною площею 753 гектари, виявили та знешкодили 7300 вибухонебезпечних предметів", - написав Янушевич.

Нагадаємо, що російські загарбники на окупованій частині Херсонщини посилюють поліцейський тиск на мирне населення.