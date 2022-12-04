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У поліції обіцяють охороняти графіті Бенксі на Київщині

Група осіб, яка демонтувала графіті у Гостомелі, поки перебуває у слідчому ізоляторі. 

У поліції обіцяють охороняти графіті Бенксі на Київщині
Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Правоохоронні органи разом із місцевою владою на Київщині вже знайшли рішення щодо того, як надалі захистити графіті Бенксі та інші культурні об'єкти від крадіжки.

Про це начальник управління поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

“Це питання опрацювали. Охорона об'єктів культурної спадщини та інших таких цінностей відносяться до компетенції місцевих органів влади. Ми вже прийняли рішення щодо залучення добровольчих формувань територіальної громади, муніципальної варти, місцевих органів правопорядку до забезпечення збереження вказаних малюнків. Я впевнений в тому, що в подальшому таких випадків не буде”, - сказав Нєбитов.

За його словами, викрита поліцейськими та силовиками група осіб, яка демонтувала картину всесвітньовідомого митця на стіні розбитого загарбниками будинку в Гостомелі, поки перебуває у слідчому ізоляторі. 

“За даним фактом порушена стаття 194 - це пошкодження майна. Але у перспективі, це є прецедент, тому що майно не оцінене, не має поки власника і заяви від власника, тому кваліфікація, я впевнений, що буде змінюватися”, - додав начальник поліції Київської області.

Нєбитов додав, що за результатом розслідування щодо графіті Бенксі буде призначена мистецтвознавча експертиза. Нині графіті знаходиться в Бучанському управлінні поліції Київщини. 

“Далі я впевнений, що буде кваліфікація та оголошення підозри всім учасникам, які вчинили цей злочин”, - додав він.

Нагадаємо, що у Гостомелі затримали зловмисників, які намагалися викрасти графіті Бенксі.

Раніше британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку та Ірпінь.

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