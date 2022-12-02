Естонія за підтримки Нідерландів та Норвегії відправить українській армії польовий госпіталь

Естонія надішле українським військовим польовий госпіталь – уже третій.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Цього разу – разом із добрими друзями з Норвегії та Нідерландів", – повідомив він.

Estonia will send already third military field hospital to Ukraine. This time together with our good friends from Norway and The Netherlands. @DefensieMin @Mariana_Betsa @Bjornarildgram @oleksiireznikov pic.twitter.com/mauxnl24YN — Hanno Pevkur (@HPevkur) December 1, 2022

Госпіталь має назву Role 2, зазначили в Міноборони Естонії. Польовий госпіталь нададуть Сили оборони Естонії, а Норвегія та Нідерланди внесуть кошти. Тристороння співпраця також включатиме закупівлю контейнеровозів і трейлерів, санітарно-гігієнічних, складських і житлових модулів, а також товарів медичного призначення для модернізації польового госпіталю. Навчання українських медичних сил з використання польового госпіталю проведуть українські та естонські фахівці за підтримки Нідерландів.

Пакет становить 7,8 млн євро, з яких 4,3 млн євро внесе Норвегія, а 3,5 млн євро – Нідерланди.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що останні успіхи на полі бою доводять дієвість української стратегії. Постійна міжнародна військова підтримка має вирішальне значення, особливо зараз, коли настала зима, і Росія продовжує напади на цивільну інфраструктуру. Бойові дії далекі від завершення, тож потрібно продовжувати курс.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам зазначив, що польові госпіталі, які вже були передані, були дуже корисними та високо оцінені українськими військовими. Українська влада звернулася до Естонії з проханням пожертвувати більше лікарень.

У Міноборони Естонії додали, що війна як ніколи зближує країни-союзники та однодумців та зміцнює співпрацю.

🇪🇪#Estonia 🇳🇱 #Netherlands and🇳🇴#Norway will donate a field hospital to 🇺🇦 #Ukraine️. The war is bringing allied and likeminded countries closer than ever and strengthening cooperation. #Ukraine must win and can win with our support. #SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/oyYsWtVVBk — MoD Estonia (@MoD_Estonia) December 1, 2022

Перший польовий госпіталь Role 2 для українців Естонія передала ще до повномасштабного вторгнення, на початку лютого 2022. Другий – у вересні.