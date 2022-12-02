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Естонія за підтримки Нідерландів та Норвегії відправить українській армії польовий госпіталь

Госпіталь буде надано естонськими силами оборони, а Норвегія та Нідерланди допомжуть із фінансуванням.

Естонія за підтримки Нідерландів та Норвегії відправить українській армії польовий госпіталь
Фото: kaitseministeerium.ee

Естонія надішле українським військовим польовий госпіталь – уже третій.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Цього разу – разом із добрими друзями з Норвегії та Нідерландів", – повідомив він. 

Госпіталь має назву Role 2, зазначили в Міноборони Естонії. Польовий госпіталь нададуть Сили оборони Естонії, а Норвегія та Нідерланди внесуть кошти. Тристороння співпраця також включатиме закупівлю контейнеровозів і трейлерів, санітарно-гігієнічних, складських і житлових модулів, а також товарів медичного призначення для модернізації польового госпіталю. Навчання українських медичних сил з використання польового госпіталю проведуть українські та естонські фахівці за підтримки Нідерландів.

Пакет становить 7,8 млн євро, з яких 4,3 млн євро внесе Норвегія, а 3,5 млн євро – Нідерланди.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що останні успіхи на полі бою доводять дієвість української стратегії. Постійна міжнародна військова підтримка має вирішальне значення, особливо зараз, коли настала зима, і Росія продовжує напади на цивільну інфраструктуру. Бойові дії далекі від завершення, тож потрібно продовжувати курс. 

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам зазначив, що польові госпіталі, які вже були передані, були дуже корисними та високо оцінені українськими військовими. Українська влада звернулася до Естонії з проханням пожертвувати більше лікарень.

У Міноборони Естонії додали, що війна як ніколи зближує країни-союзники та однодумців та зміцнює співпрацю. 

Перший польовий госпіталь Role 2 для українців Естонія передала ще до повномасштабного вторгнення, на початку лютого 2022. Другий – у вересні. 

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