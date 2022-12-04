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У Великобританії завершилися військові тренування українських бійців

Їх проводили канадські інструктори в координації з армією Сполученого Королівства.

У Великобританії завершилися військові тренування українських бійців
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

У Великобританії завершилася остання у 2022 році серія тренувань для українських військових.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Ці навчання стартувала в середині літа. Їх проводили інструктори Збройних сил Канади операції UNIFIER UK (канадська військова місія з навчання та розбудови потенціалу в Україні) у тісній координації з британською армією. 

"Повернувшись у конфлікт, українські солдати використають на практиці важливі уроки, які вони засвоїли з права збройних конфліктів, тренувань з надання допомоги та евакуації поранених на полі бою, надання першої медичної допомоги, польових умінь, стрільби, убезпечення та розпізнавання вибухової загрози, а також навчання веденню бою як у міських умовах, так і в окопах", - розповіли в Генштабі.

Канада відновить навчальну програму для українських бійців у січні 2023 року. Під час операції UNIFIER країна надішле до Сполученого Королівства понад 220 своїх військовослужбовців. Більшість з них працюватимуть інструкторами.

В українському командуванні додали, що UNIFIER стартувала в 2015-му, а цьогоріч її розширили і продовжили до 2025 року. Наразі під час місії підготували понад 33 000 військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, Велика Британія надала партію зимового спорядження українським військовим.

У листопаді Євросоюз офіційно оголосив про запуск Місії військової допомоги українським військовослужбовцям. Ця програма діятиме 24 місяці, в її межах навчатимуться 15 000 військових.

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