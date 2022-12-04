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Переходимо до фінальних випробувань ударного безпілотника, - Укроборонпром

Передбачається, що безпілотник матиме дальність польоту до 1000 км.

Переходимо до фінальних випробувань ударного безпілотника, - Укроборонпром
Фото: wikipedia.org

Державний концерн Укроборонпром заявив, що переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника.

Про це в ефірі телемарафону заявила прес-секретар "Укроборонпрому" Наталія Сад, інформує РБК-Україна.

"Позаду - низка успішних випробувань. І ми переходимо до етапу випробування під впливом радіоелектронної боротьби. Після цього ми сподіваємося, що зможемо побачити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", - сказала Сад.

Передбачається, що український безпілотник зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1 000 км.

Нагадаємо, що 1 листопада в Укроборонпромі заявили, що перші випробування безпілотника з 75 кг бойового заряду успішно проведені. 

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