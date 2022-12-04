У селі однієї з громад Сумської області внаслідок обстрілів пошкоджені сім будинків та господарчі споруди.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сім пошкоджених будинків та частково зруйновані господарчі споруди. Такі наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади», - зазначив Живицький.

Він поінформував, що російські війська обстріляли прикордоння зі ствольної артилерії, на території області розірвалися 5 снарядів.

За словами керівника ОВА, також пошкоджені лінії електропередачі, на місці працюють ремонтні бригади.

Нагадаємо, що вночі 4 грудня російські війська обстріляли з мінометів і стрілецької зброї прикордонну територію Сумської області.