Росія, схоже, вичерпала запас іранських безпілотників, але шукатиме шляхів їх поповнення, – британське міністерство оборони

Кампанія з безпілотника була розгорнута через нестачу ракет.

Росія, схоже, вичерпала запас іранських безпілотників, але може шукати його поповнення. Публічно про удари такими БпЛА не повідомлялося з 17 листопада.

Про це йдеться у звіті британського міністерства оборони, опублікованому в твіттері.

"Росія, можливо, зможе закуповувати БпЛА за кордоном швидше, ніж виробляти нові крилаті ракети всередині країни", – повідомили військові.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0uv6zeo9jU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 23, 2022

Вони додали, що з вересня окупанти запустили сотні безпілотників іранського виробництва. Обʼєктами ударів були тактичні воєнні цілі та українська електромережа. Однак нещодавно російське командування, ймовірно, також захотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним закладам як можливим об’єктам.

Росія, ймовірно, задумала кампанію БпЛА, щоб компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БпЛА знешкоджено.

Нагадаємо, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, з ракет наземного базування в окупантів залишилося лише 119 "Іскандерів" із 900, що були на початок повномасштабної агресії РФ, і ще 48 виготовлених за цей період (13%), 347 (74%) 3М-55 "Онікс" з 470, які були, і 6 тис. 980 (87%) С-300 із 8 тис. ракет такого типу, які були.