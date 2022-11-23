ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії
Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія, схоже, вичерпала запас іранських безпілотників, але шукатиме шляхів їх поповнення, – британське міністерство оборони

Кампанія з безпілотника була розгорнута через нестачу ракет. 

Росія, схоже, вичерпала запас іранських безпілотників, але шукатиме шляхів їх поповнення, – британське міністерство оборони
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Росія, схоже, вичерпала запас іранських безпілотників, але може шукати його поповнення. Публічно про удари такими БпЛА не повідомлялося з 17 листопада.

Про це йдеться у звіті британського міністерства оборони, опублікованому в твіттері. 

"Росія, можливо, зможе закуповувати БпЛА за кордоном швидше, ніж виробляти нові крилаті ракети всередині країни", – повідомили військові. 

Вони додали, що з вересня окупанти запустили сотні безпілотників іранського виробництва. Обʼєктами ударів були тактичні воєнні цілі та українська електромережа. Однак нещодавно російське командування, ймовірно, також захотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним закладам як можливим об’єктам. 

Росія, ймовірно, задумала кампанію БпЛА, щоб компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БпЛА знешкоджено.

Нагадаємо, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, з ракет наземного базування в окупантів залишилося лише 119 "Іскандерів" із 900, що були на початок повномасштабної агресії РФ, і ще 48 виготовлених за цей період (13%), 347 (74%) 3М-55 "Онікс" з 470, які були, і 6 тис. 980 (87%) С-300 із 8 тис. ракет такого типу, які були.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також