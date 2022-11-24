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За девʼять місяців Росія втратила понад 85 000 осіб, – Генштаб

З них за добу – 310. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 24 листопада орієнтовно склали 85 720 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 310 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на сторінці в фейсбук. Дані уточнюються. 

Інші втрати:

  • танків – 2898 (+1)
  • бойових броньованих машин – 5837 (+7) 
  • артилерійських систем – 1889 (+2)
  • РСЗВ – 395 (+0)
  • засоби ППО – 209 (+0)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 261 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10)
  • крилаті ракети – 531 (+51)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4)
  • спеціальна техніка – 161 (+0).

Фото: Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. 

Нагадаємо, учора Росія випустила по українцях 67 ракет, з них 30 летіли на Київ. Захисники знищили 51 ракету, зокрема 20, призначених для ударів по столиці. 

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