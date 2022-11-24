За девʼять місяців Росія втратила понад 85 000 осіб, – Генштаб

З них за добу – 310.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 24 листопада орієнтовно склали 85 720 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 310 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на сторінці в фейсбук. Дані уточнюються.

Інші втрати:

танків – 2898 (+1)

бойових броньованих машин – 5837 (+7)

артилерійських систем – 1889 (+2)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 209 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10)

крилаті ракети – 531 (+51)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4)

спеціальна техніка – 161 (+0).

Фото: Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, учора Росія випустила по українцях 67 ракет, з них 30 летіли на Київ. Захисники знищили 51 ракету, зокрема 20, призначених для ударів по столиці.