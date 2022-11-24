За девʼять місяців Росія втратила понад 85 000 осіб, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 24 листопада орієнтовно склали 85 720 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 310 окупантів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на сторінці в фейсбук. Дані уточнюються.
Інші втрати:
- танків – 2898 (+1)
- бойових броньованих машин – 5837 (+7)
- артилерійських систем – 1889 (+2)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10)
- крилаті ракети – 531 (+51)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4)
- спеціальна техніка – 161 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
Нагадаємо, учора Росія випустила по українцях 67 ракет, з них 30 летіли на Київ. Захисники знищили 51 ракету, зокрема 20, призначених для ударів по столиці.