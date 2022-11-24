Росія, схоже, передислокувала в Луганську і Донецьку області основні підрозділи повітряних десантників, – МО Великої Британії

Ці підрозділи можуть бути посилені мобілізованими.

За останні два тижня Росія, схоже, передислокувала основні підрозділи повітряно-десантних військ до Луганської і Донецької областей. З вересня по жовтень більшість сильно ослаблених десантників були спрямовані на оборону окупованої території на захід від річки Дніпро в Херсонській області.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. Там додали, що деякі підрозділи десантників, імовірно, були посилені мобілізованими росіянами.

Британське міністерство вважає, що, хоча ці погано навчені мобілізовані послаблять "елітний" потенціал десантників, Росія може все рівно розподілити ці підрозділи в секторах, які вважає особливо важливими.

Потенційні оперативні завдання повітряно-десантних військ ворога включають підтримку оборони на ділянці Кремінне-Сватове Луганської області або посилення наступальних дій на місто Бахмут Донецької області.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5jmEhtnhJ5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 24, 2022

Нагадаємо, що Донецька і Луганська області нині є місцями найзапекліших боїв українців проти російської окупації. Ворог прагне захопити Донецьку область повністю, сили оборони чинять спротив.