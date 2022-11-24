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Водопостачання почало повертатися на правий берег Києва, але кілька районів лишилися на пониженому тиску

"Київводоканал" працює над повною стабілізацією. 

"Київводоканал" частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів: вода починає подаватись споживачам на правому березі Києва.

Про це повідомили в КМДА

"На пониженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом’янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви «Пуща-Водиця», «Виноградар», «Нивки»", – йдеться у повідомленні. 

Кілька годин тому мер міста Віталій Кличко повідомив, що водопостачання повернули на лівий берег. Електропостачання станом на 7 ранку було відновлено приблизно для 30% столиці.

Припинення живлення та постачання води й опалення є наслідком учорашніх терористичних ударів Росії. 

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