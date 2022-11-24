Водопостачання почало повертатися на правий берег Києва, але кілька районів лишилися на пониженому тиску

"Київводоканал" частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів: вода починає подаватись споживачам на правому березі Києва.

Про це повідомили в КМДА.

"На пониженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом’янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви «Пуща-Водиця», «Виноградар», «Нивки»", – йдеться у повідомленні.

Кілька годин тому мер міста Віталій Кличко повідомив, що водопостачання повернули на лівий берег. Електропостачання станом на 7 ранку було відновлено приблизно для 30% столиці.

Припинення живлення та постачання води й опалення є наслідком учорашніх терористичних ударів Росії.