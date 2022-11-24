До 50% споживачів Дніпропетровщини отримали електрику, – ОВА

Рятувальники підняли на поверхню майже 3 000 працівників шахт у Кривому Розі і Павлоградському районі.

Електрику відновили для майже половини споживачів Дніпропетровської області. Однак ситуація у регіоні складна, тому відключення надалі триватимуть.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Павло Резніченко.

За його словами, завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3 000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.

“Енергетики продовжують відновлювати живлення. До 50% споживачів області з електрикою. Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу”, – розповів очільник ОВА.

Російські обстріли Дніпропетровщини тривають. Уночі окупанти п’ять разів вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, скерували туди понад 30 снарядів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора через російські обстріли у Дніпропетровській області були знеструмлені водоканали.