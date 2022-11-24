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Кремль притримується максималістських цілей щодо контролю над Україною, але приховує їх, – ISW

Окупанти хочуть ввести в оману країни Заходу, щоб вони тиснули на Україну і вимагали миру.

Кремль притримується максималістських цілей щодо контролю над Україною, але приховує їх, – ISW
Фото: EPA/UPG

Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей відновлення контролю над Україною, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Дослідники вважають, що росіяни радше частково приховують свої цілі, прагнучи ввести в оману країни Заходу, щоб вони тиснули на Україну і вимагали миру.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 21 листопада заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської “спецоперації” в Україні, зазначивши, що президент Росії Володимир Путін “про це вже говорив”.

Однак 26 жовтня Путін заявив, що Україна “втратила суверенітет” і повністю перейшла під контроль НАТО. 27 жовтня він знову заперечив суверенітет України, зазначивши, що Росія “створила” Україну і що “єдиною реальною гарантією суверенітету України” може бути лише Росія.

Путін також постійно відстоював свою думку про те, що Україна є нацистською державою, яку необхідно “денацифікувати”.

“Вимоги Путіна зводяться до вимоги зміни режиму в Києві, навіть якщо він прямо не закликає до цього в цих останніх заявах”, – додали в ISW.

У звіті зазначено, що заплутування Кремлем своїх цілей спантеличує російських прихильників війни, а небажання Москви публічно повністю віддатися крайній націоналістичній ідеології та війні – пропагандистів, які проповідують її російським масам.

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