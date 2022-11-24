США стурбовані тим, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, – Politico

Москва може вдатися до такого кроку, якщо продовжить втрачати позиції у війні.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО.

Про це пише Politico з посиланням на анонімні джерела.

Це можливо у разі якщо російські війська продовжать втрачати позиції.

Такі побоювання виникли на тлі прагнення адміністрації забезпечити готовність союзників до такого розвитку подій, а також мобілізувати нові ресурси та інвестиції у виробництво систем виявлення слідів використання хімічних речовин.

Серед людей, які говорили на умовах анонімності, були офіційні особи адміністрації США та Міністерства оборони.

Водночас Сполучені Штати не мають жодних розвідданих, щоб припустити, що така атака в Україні є неминучою. Багато чиновників Пентагону вважають, що бойові дії припиняться протягом зимових місяців і жодна сторона не зможе захопити багато позицій.

“Але в разі продовження втрат на полі бою або повного розвалу російської армії деякі високопосадовці, які працюють над цим питанням, дійшли до висновку, що Москва може вдатися до застосування хімічної зброї – зокрема тієї, яку країна пов’язує з використанням при отруєнні Олексія Навального”, – зазначає видання.

За словами одного з чиновників, у такій атаці буде задіяно хімічні речовини, які легко приховати, що ускладнить можливість покласти відповідальність за неї на Москву. Він вважає, що Росія може використати агенти на фармацевтичній основі.

На думку офіційних осіб та експертів, деякі хімічні речовини можуть бути використані для нападу з великою кількістю жертв, хоча відомо, що Москва застосовувала нервово-паралітичну речовину “Новичок” одночасно проти однієї чи двох людей. Деякі хімічні речовини можна перетворити на аерозоль або використовувати в боєприпасах для заподіяння шкоди великій групі людей.

США давно знають, що Росія інвестує в збільшення свого потенціалу хімічної зброї, пише Politico. Зокрема цієї осені сенатори були проінформовані про російські запаси хімічної зброї та загрозу Україні.

Нагадаємо, 10 оперативників та високопосадовців ФСБ Росії, російські фахівці з хімічної зброї, а також сирійська компанія MHD Nazier Houranieh & Sons та її співвласники потрапили під санкції Євросоюзу.