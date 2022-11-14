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10 співробітників ФСБ Росії та фахівців із хімічної зброї, а також сирійська компанія потрапили під санкції ЄС

Обмеження застосували проти росіян і сирійців, пов'язаних з отруєнням Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною типу "Новичок".

10 співробітників ФСБ Росії та фахівців із хімічної зброї, а також сирійська компанія потрапили під санкції ЄС
Фото: rada.gov.ua

10 оперативників та високопосадовців ФСБ Росії, російські фахівці з хімічної зброї, а також сирійська компанія MHD Nazier Houranieh & Sons та її співвласники потрапили під санкції Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Рада Євросоюзу ухвалила відповідне рішення сьогодні. Додаткові обмежувальні заходи ввели через загрозу, що створюється поширенням і застосуванням хімічної зброї.

Обмеження застосували проти росіян і сирійців, пов'язаних з отруєнням Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною типу "Новичок" та виробництвом систем доставки хімзброї до Сирії. 

Як ідеться в офіційному повідомленні, компанія MHD Nazier Houranieh & Sons постачає Сирійський. науково-дослідний центр (SSRC) матеріалами, що використовуються для виробництва систем доставки хімічної зброї.

Наразі обмежувальні заходи щодо використання та розповсюдження хімічної зброї Євросоюз запровадив проти 25 фізичних та 3 юридичних осіб. 

Усім їм заморозили активи і заборонили поїздки через країни ЄС. Крім цього, особам та компаніям Європейського Союзу заборонено надавати кошти переліченим особам.

Нагадаємо, США застосують санкції проти мережі військових постачань Росії. А Великобританія заморозила російські активи на суму 18 мільярдів фунтів.

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