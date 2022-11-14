Цього тижня ЄС збирається запустити військові навчання українських захисників, – Reuters

Міністри закордонних справ і оборони Європейського Союзу цього тижня збираються погодити низку рішень, спрямованих на підтримку України. У понеділок вони також мають вжити додаткових санкцій проти Ірану за застосування сили проти демонстрантів, повідомляє Reuters.

Акції протесту почались у іранських містах після 16 вересня, коли стало відомо про смерть затриманої за "неправильне" носіння хіджабу Масхи Аміни. Відтоді, за оцінкою правозахисників, загинули 336 мітингарів, понад 15 000 були затримані.

У новому пакеті обмежувальних заходів застосують проти фізичних і юридичних осіб, причетних до порушень прав людини в Ірані. Санкції включатимуть замороження активів і заборону на вʼїзд до ЄС.

Також міністри закордонних справ обговорять у понеділок посилення підтримки Києва на тлі наближення зими і, можливо, торкнуться теми девʼятого пакету санкцій проти Росії. Хоча дипломати кажуть, що рішення щодо цього поки не очікується.

Міністри закордонних справ ЄС також розпочнуть обговорення довгострокового підходу блоку до Москви, оскільки минула стратегія блоку, яка передбачала вибіркову взаємодію з Росією з таких питань, як боротьба з тероризмом і зміна клімату, застаріла через її вторгнення 24 лютого в Україну.

У вівторок міністри оборони ЄС збираються офіційно запустити місію блоку з надання військової допомоги Україні, яка має на меті навчити близько 15 000 українських військових.

Навчання, які проводитимуться на території ЄС, включатимуть підготовку українських військ до використання західної зброї, надісланої на допомогу.

Міністри оборони також обговорять необхідність поповнення так званого Європейського фонду миру, який країни ЄС використали для фінансування закупівлі озброєння та військового обладнання для Києва і який був значною мірою вичерпаний за майже дев’ять місяців війни в Україні.

Нагадаємо, ЗСУ проходять військові навчання у Великій Британії. Там їх тренують не лише британці, а й військові фахівці інших країн НАТО і Євросоюзу. Станом на вересень тренування пройшли близько 5 000 українців, і вони продовжуються.

Після повномасштабного вторгнення росіян зі схожою ініціативою виступили в ЄС. У жовтні Рада Євросоюзу огодилася створити Місію військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).