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У США демократи зберігають контроль над Сенатом - WP

Демократи забезпечили собі 50 місць у верхній палаті Конгресу, з урахуванням голосу віцепрезидента Камали Гарріс, їм вже гарантовано мінімальну більшість.

У США демократи зберігають контроль над Сенатом - WP
Фото: ЕРА/UPG

Представники Демократичної партії США здобули щонайменше 50 голосів у Сенаті й таким чином збережуть контроль над верхньою палатою Конгресу за результатами проміжних виборів.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Останнього удару по сподіваннях республіканців отримати контроль над Сенатом було завдано в штаті Невада, де в суботу сенатор Кетрін Кортес Масто здобула перемогу, переобравшись знову та обійшовши Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, прогнозована перемога Масто забезпечує демократам 50-те місце у верхній палаті Конгресу, яка складається зі 100 сенаторів. З урахуванням голосу віцепрезидента Камали Гарріс, Демократичній партії вже гарантована мінімальна більшість.

Крім того, в Джорджії 6 грудня має відбутися другий тур з обрання сенатора від штату, де один голос може також піти на користь демократів. Однак навіть якщо республіканці візьмуть перемогу в цьому штаті, демократи все одно матимуть більшість.

Нагадаємо, у США відбулись проміжні вибори 8 листопада, за підсумками яких буде повністю переобрано Палату представників і третину сенаторів, а на рівні багатьох штатів – губернаторів та законодавчі збори. Офіційні результати будуть оприлюднені за підрахунками всіх голосів виборів, у тому числі тих, що надходять поштою. У деяких штатах для визначення переможця знадобиться другий тур.

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