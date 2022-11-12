Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір відновити дипломатичні відносини, - Кулеба

Голова МЗС зазначив, що міністр закордонних справ цієї країни Джастін Ткаченко - етнічний українець.

Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір почати процес встановлення дипломатичних відносин між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму відеозверненні він зазначив, що за 30 років незалежності України є ще сім країн світу, з якими не встановлені дипломатичні відносини, серед них - Папуа-Нова Гвінея.

Кулеба розповів, що провів телефонну розмову з главою МЗС Папуа-Нова Гвінея, з яким вони домовилися почати процес встановлення дипломатичних відносин.

"Але знаєте, що найдивовижніше? Міністра закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї звуть Джастін Ткаченко... І навіть в цій прекрасній країні в Океанії, в Папуа-Новій Гвінеї, міністр закордонних справ - етнічний українець. Його дідусь - із Києва... Він дуже хоче побувати в Україні", - Кулеба.

Нагадаємо, раніше Україна приєдналася до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Документ підписав Кулеба під час свого візиту до Камбоджі.