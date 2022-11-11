Німеччина виділила 1 млрд євро для України, - Reuters

Кошит підуть на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів РФ.

Уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку України.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів.

"Додаткове виділення коштів відбувається на тлі суперечок про те, чи повинна Німеччина активізувати надання військової допомоги Україні, яка заявляє, що їй потрібна наступальна бойова зброя, включаючи танки, щоб дати відсіч російській армії. Виділення коштів є перемогою Зелених, коаліційної партії, яка була найсильнішим прихильником військової підтримки України після того, як президент Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в лютому", - пише видання.

Частина коштів буде спрямована на підтримку груп, які фіксують докази порушень прав людини і воєнних злочинів, в тому числі тих, які були виявлені після виведення російських військ.

Додаткові кошти також підуть на підтримку громадянського суспільства, включаючи захист журналістів у Білорусі, Росії та Україні.

Нагадаємо, раніше Німеччина надала Україні ракети до ППО, 18 систем захисту від дронів і 30 бронеавтомобілів.