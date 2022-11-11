Росія обстріляла понад 400 об’єктів критичної інфраструктури, більшість - це котельні, - Шмигаль

Також росіяни вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії було війни уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на урядовому порталі.

За його словами, здебільшого це котельні.

"Найбільше на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Швидкими темпами все намагаємося відновити", - сказав прем'єр.

За останні п’ять тижнів рашисти обстріляли десятки підстанцій Укренерго, більше 10 об’єктів генерації. Деякі з них по декілька разів потрапили під вогонь. Тож прем'єр підкреслив, що необхідно бути "готовими до різних сценаріїв і навіть надзвичайних ситуацій".

"Насамперед така готовність має бути з боку місцевої влади у вигляді облаштування розгалуженої мережі пунктів обігріву. Кожен голова ОВА, мер та очільник громади особисто відповідальний за підготовку до суворих зимових випробувань", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, у Києві, а також у Київській та Харківській областях нині найскладніша ситуація з точки зору електроенергії.

Днями Укренерго запровадила у столиці та семи областях аварійні відключення світла.