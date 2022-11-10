Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 11 листопада в областях

Відключення планові, аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

НЕК "Укренерго" оприлюднила деталі відключень електроенергії на 11 листопада.

Про це йдеться на сторінках компанії в соцмережах.

11 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення, пояснили в Укренерго

Найбільший обсяг обмежень електропостачання буде введено у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Графік відключень:

від 05:00 до 23:00 - у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях;

від 15:00 до 20:00 - в усіх інших областях України.

"Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго)", - додали в НЕК.

У компанії підкреслили, що економія електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі й застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.

Нагадаємо, на сьогодні Укренерго розробило режим планових відключень. Він діяв від 6:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Атаки Росії на енергетичні об’єкти та віялові відключення електроенергії можуть призвести до більшого, ніж очікувалося, скорочення ВВП у 2022 році.