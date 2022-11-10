Жителі Запоріжжя голосуватимуть за те, чи встановлювати в місті новорічну ялинку

Жителів Запоріжжя запрошують проголосувати за те, чи встановлювати в місті новорічну ялинку.

Про це повідомив на свої сторінках у соцмережах секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він зазначив, що через війну масових заходів та святкових програм на Новий рік у Запоріжжі не буде.

"При цьому ми маємо дискутивне питання щодо того, чи потрібно цього року встановлювати біля Фонтану Життя новорічну ялинку. Ми розуміємо, що частина з вас вважає, що атмосфера свята у війну недоречна. А частина, навпаки, хоче отримати трохи позитивних емоцій, яких в нас усіх зараз не так вже й багато", - зауважив Куртєв.

Жителі зможуть взяти участь в онлайн-голосуванні на офіційному Telegram-каналі секретаря міськради. Воно триватиме до наступної п'ятниці, 18 листопада.

"У разі позитивного рішення при встановленні ялинки будуть використані лише ті іграшки, прикраси та конструкції, які були закуплені містом у попередні роки", - додав Куртєв.

Нагадаємо, оперативний штаб ради оборони Київської області прийняв рішення заборонити використання святкової ілюмінації — гірлянд, світлових декорацій тощо.

У Києві петиція про недоцільність встановлення ялинки під час воєнного стану набрала необхідну для розгляду кількість голосів - понад шість тисяч. Київраді пропонують не встановлювати новорічну ялинку у через витрати на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж.